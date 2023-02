LA FIN DU DEBUT SOLAL BOULOUDNINE L’AIRE LIBRE, 23 mars 2023 00:00, Saint-JACQUES DE LA LANDE.

LA FIN DU DEBUT SOLAL BOULOUDNINE Solal Bouloudnine. Un spectacle à la date du 2023-03-23 au 2023-03-23 21:00. Tarif : 17.0 17.0 euros.

L’AIRE LIBRE Saint-JACQUES DE LA LANDE Ille-et-Vilaine . THÉÂTRE / HUMOUR / EN FAMILLE Avec La Fin du début, le comédien Solal Bouloudnine nous plonge dans l’univers d’un enfant des années 90 qui réalise, comme tous les enfants avant et après lui, que tout a une fin, à commencer par la vie. Nous traversons avec lui une vie marquée par l’angoisse de la fin, dans une comédie touchante et vertigineuse. Une bouchère bourguignonne, un chirurgien facétieux, un rabbin plein d’histoires, une maîtresse en burn out, France Gall… À travers une galerie de personnages un peu fous et au son des chansons de Michel Berger, on rit avec Solal Bouloudnine des maladies vénériennes et cardiovasculaires, gastriques aussi, et cérébrales, de la solitude qui le ronge terriblement, de l’incommunicabilité entre les êtres, de l’enfance insouciante et naïve qui s’en est allée à jamais, viciée par les assauts du monde insurmontable, injuste et cruel. La Fin du début est un spectacle de variété qui se vit comme une chanson épique, ou l’inverse. C’est un mercredi après-midi entre copains dans une chambre d’enfant où les jouets activent les histoires les plus folles.. Solal Bouloudnine

