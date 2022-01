La Filmothèque – Nostalghia (Andreï Tarkovski, 1983, 121 minutes) Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

La Filmothèque – Nostalghia (Andreï Tarkovski, 1983, 121 minutes) Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, 26 mars 2022, Auch. La Filmothèque – Nostalghia (Andreï Tarkovski, 1983, 121 minutes)

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, le samedi 26 mars à 10:30

Un poète russe, Gortchakov, est à la recherche d’un compatriote compositeur qui a séjourné en Italie au XVIIIe siècle. Il est accompagné dans son voyage par une jeune interprète, Eugenia. Dans un village où se trouve une piscine thermale dédiée à sainte Catherine de Sienne, il fait la rencontre d’un ermite, Domenico, qui lui confie une tâche originale. Avec Oleg Yankovsky, Domiziana Giordano, Erland Josephson [Visionner la bande-annonce](https://www.youtube.com/watch?v=ruz8jMsjROA)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Un intellectuel soviétique voyageant en Italie ressent cruellement l’éloignement de son pays. Cet exil passager devient l’occasion d’une réflexion sur l’inaccessibilité d’un monde meilleur. Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T10:30:00 2022-03-26T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Auch, Gers Autres Lieu Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Adresse 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Ville Auch lieuville Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Auch Departement Gers

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Auch Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auch/