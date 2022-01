La Filmothèque – Metello (M. Bolognini, 1970, 107 minutes) Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Auch Catégories d’évènement: Auch

Florence, à la fin du xixe siècle. Metello, un bel ouvrier maçon d’origine paysanne, tente d’échapper à la misère. Auprès des dames, il fait son éducation sentimentale. Dans son travail, il prend conscience de sa condition sociale. Il devient responsable syndical lors de la grande grève de 1902… Avec Massimo Ranieri, Ottavia Piccolo, Frank Wolff [Bande-annonce](https://www.youtube.com/watch?v=hi102UgCmO8)

Chronique des combats anarchistes et syndicaux de la fin du XIXe siècle, Metello relate les aventures politiques et sentimentales d’un jeune ouvrier florentin au temps du capitalisme naissant. Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch Gers

