Séparée de son mari, Mildred Pierce sacrifie sa vie pour sa fille. Elle monte un restaurant, travaille jour et nuit et va même jusqu’à épouser un homme pour lequel elle n’éprouve aucune affection pour offrir à sa fille une existence de rêve. Un grand film noir signé Michael Curtiz, nominé cinq fois aux Oscars et qui a rapporté à Joan Crawford la précieuse statuette dorée. Avec Joan Crawford, Jack Carson, Zachary Scott [Bande-annonce](https://www.youtube.com/watch?v=KoOr_OoHbv4&t=137s)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mildred Pierce est interrogée par la police après la mort de son second mari. Elle revient alors sur sa vie, de son premier mariage à ses efforts pour satisfaire les besoins de sa fille.

