La Filmothèque – Il était un père (Yasujirō Ozu, 1942, 86 minutes) Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

La Filmothèque – Il était un père (Yasujirō Ozu, 1942, 86 minutes) Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, 24 septembre 2022, Auch. La Filmothèque – Il était un père (Yasujirō Ozu, 1942, 86 minutes)

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, le samedi 24 septembre à 10:30

Un enseignant, veuf, vit seul avec son fils unique. Lors d’un voyage scolaire, un accident survient, provoquant la mort d’un de ses élèves. Assumant ses responsabilités, il décide de démissionner et se retire dans sa campagne natale avec son fils. Au grand désespoir du jeune garçon, son père lui annonce que, pour qu’il puisse mener à bien ses études, ils vont devoir se séparer. Plusieurs années s’écoulent : le père travaille à Tokyo en tant que bureaucrate, tandis que son fils exerce à son tour comme professeur dans une petite ville. Leurs retrouvailles se font rares mais émouvantes… Avec : Chishû Ryû, Shûji Sano [Extrait](https://www.youtube.com/watch?v=3JNxHh3QkoI)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Un enseignant veuf a pour seul objectif que son fils unique réussisse dans la vie. Yasujirõ Ozu reussit un film personnel, malgré les contraintes de la censure imposée pendant la 2nde Guerre mondiale. Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-24T10:30:00 2022-09-24T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Auch, Gers Autres Lieu Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Adresse 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Ville Auch lieuville Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Auch Departement Gers

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Auch Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auch/