La Fille suspendue par la Compagnie Begat Theater Parc de Buttes-Chaumont, 21 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 21 au 23 octobre 2021 :

jeudi de 17h30 à 18h45

et vendredi de 11h à 12h15

et samedi de 11h à 12h15

et samedi de 16h à 17h15

gratuit

Dans le cadre d’Art’R, saison automne des arts de la rue 2021

La Fille Suspendue

Vous rentrez dans un espace.

Vous pouvez vous déplacer librement.

Des sons vous entourent, s’entremêlent, vous font voyager.

Ils s’échappent de boîtes sonores.

Vous les portez en bandoulière.

Vous cheminez avec Maryam.

Elle vous emmène en Iran.

Elle a quitté son pays d’origine pour la France.

Elle doit raconter, autrement.

Des figures surgissent du passé, appelées par ses souvenirs.

Vous suivez les chemins de ses pensées.

Le paysage parcouru est parsemé de lieux enfouis ou déterrés.

Elle est deux cultures, deux langues. Tiraillée.

Ses identités sont multiples, elle est mosaïque.

Elle est encore là-bas et elle est ici.

Comme suspendue.

CIE BEGAT THEATER

Créée en 1992 à New York, Begat Theater s’installe en France dans la région PACA en 1994. Reconnue pour ses créations innovantes et contemporaines, la compagnie tourne depuis 25 ans en France et à l’étranger. Traduits en plusieurs langues, ses spectacles ont traversé 27 pays. Actuellement la compagnie développe ses projets et accueille d’autres compagnies dans son lieu de résidence, La Colle à Gréoux-les-Bains dans les Alpes-de-Haute-Provence. Begat Theater créé des expériences intimistes dans l’espace public. Les artistes développent de nouvelles formes d’écriture dramatique qui mettent en résonnance une histoire, un lieu et le spectateur : une façon contemporaine et poétique d’aborder l’humain. Précurseurs dans le genre de la balade sonore, les artistes maîtrisent l’écriture de parcours dans l’espace public : en synchronisant les déplacements du public au jeu des acteurs, au son, et aux images, ils réinventent les codes du théâtre à chaque nouvelle création. Begat Theater propose des expériences à vivre : le public est actif et la technologie au service d’une histoire.

Site internet : www.begat.org

Distribution

conception & mise en scène : Karin Holmström

création sonore : Christophe Modica

dramaturge : Marie Reverdy

direction technique : Philippe Laliard

assistant à la mise en scène : Géraud Cayla

accompagnement artistique et œil extérieur : Stephan Pastor

avec Nolwenn Moreau, Christophe Modica, Géraud Cayla, Karin Holmström

———————-

REPRÉSENTATIONS

-> Parc des Buttes-Chaumont, Paris 19e

Gratuit / durée 1h15 / à partir de 12 ans

informations et réservations à : communication@artr.fr

Spectacles -> Cirque / Art de la Rue

Parc de Buttes-Chaumont Place Armand-Carrel Paris 75019

7bis : Botzaris (325m) 7bis : Danube (497m)



Contact :Art'R 0143480802 communication@artr.fr

Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Insolite;Plein air;En famille

© Phiippe Laliard