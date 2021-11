LA FILLE DU SAMOURAI Changé, 17 mai 2022, Changé.

Le Rabelais, Changé

2022-05-17

Changé Sarthe Changé

EUR Dans cette lecture-spectacle, Kriss Goupil et Christian Brouard sont à la fois conteurs et comédiens, et jouent de la mise en abyme de l’album avec les projections

des superbes illustrations de François Roca tirées de l’album écrit par Fred Bernard. L’histoire : «Sur une île déserte du Japon, Tomé apprit la technique des samouraïs. Tout était paisible et les jours s’égrenaient au rythme des entraînements, de la pêche et des promenades amoureuses. Jusqu’au jour où les Guerriers-Démons se manifestèrent… À cette lecture-spectacle, ajoutez une chorégraphie au sabre et des passages musicaux qui réinterprètent la poésie et le lyrisme de ce récit, et vous découvrez comment ce Tarif plein : 9 € conte prend vie sur scène et nous emmène dans les brumes d’un Japon imaginaire…

