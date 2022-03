La Fille du Pharaon – Ballet du Bolchoï Marseille 4e Arrondissement, 1 mai 2022, Marseille 4e Arrondissement.

La Fille du Pharaon – Ballet du Bolchoï Marseille 4e Arrondissement

2022-05-01 19:00:00 – 2022-05-01

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

En voyage en Égypte, un jeune lord anglais pris dans une tempête de sable trouve refuge dans une pyramide avec des marchands qui lui offrent la pipe. A cet endroit repose le tombeau d’Aspicia, la fille d’un puissant pharaon. Lorsqu’il s’endort, bercé par les fumées d’opium, la princesse prend vie et sa passion pour elle va l’embarquer dans un périple fantastique…



Remontée par Pierre Lacotte pour le Bolchoï, cette production a conservé la splendeur qui a fait le succès de ce récit fabuleux composé de tableaux éblouissants. Le chorégraphe français, en fin connaisseur de la danse classique et de son langage, a permis de conserver la finesse technique de l’œuvre dans le style de Petipa.



Chorégraphie : Pierre Lacotte

Musique : Cesare Pugni

Livret :Jean-Henry Saint-Georges et Marius Petipa d’après Le roman de la momie de Théophile Gautier

Avec Les Étoiles, solistes, et le Corps de Ballet du Bolchoï



Durée : 2h50

Version : VO

2 entractes



Ballet du Bolchoï 21/22 au cinéma – en direct de Moscou.

Le Ballet du Bolchoï est de retour en direct de Moscou dans les cinémas !

https://www.pathelive.com/programme/ballet-du-bolchoi-21-22

Ballet du Bolchoï 21/22 au cinéma – en direct de Moscou.

Marseille 4e Arrondissement

