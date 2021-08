Martigues Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues La fille du pharaon, ballet du Bolchoï au cinéma Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Bouches-du-Rhône A cet endroit repose le tombeau d’Aspicia, la fille d’un puissant pharaon. Lorsqu’il s’endort, bercé par les fumées d’opium, la princesse prend vie et sa passion pour elle va l’embarquer dans un périple fantastique…



Le Ballet du Bolchoï est de retour en direct de Moscou dans les cinémas !

La compagnie russe offre aux passionnés de danse et amoureux du spectacle vivant de vibrer sur grand écran devant cinq spectacles iconiques du répertoire. En direct de Moscou.

En voyage en Égypte, un jeune lord anglais pris dans une tempête de sable trouve refuge dans une pyramide avec des marchands qui lui offrent la pipe. contact@cinema-lepalace.com +33 4 42 41 60 60 http://www.cinema-lepalace.com/



