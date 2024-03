LA FILLE DU MARCHAND DE SABLE PARC DES EXPOSITIONS – LANN SEVELIN Lanester, dimanche 8 décembre 2024.

Au cœur de ce monde enchanté résidait le Marchand de Sable, un être bienveillant qui, nuit après nuit, voyageait pour offrir des rêves doux et apaisants aux enfants du monde entier. Après de longues années de service, le Marchand de Sable décida qu’il était temps de prendre un repos bien mérité. Il choisit de transmettre son héritage à sa fille, Étoile.Pour cette passation, il confectionna une cape magique bleu nuit qui protégerait et guiderait Étoile tout au long de son voyage. Cette cape enveloppait les songes des enfants, rendant leurs rêves encore plus doux. En plus de la cape, son père lui confia le fameux sac de sable , contenant de la poussière de paillettes magiques, accélérant l’endormissement et ensorcelant les rêves.Étoile prit son rôle au sérieux, consciente que le sac de poussière était convoité par des esprits maléfiques qui cherchaient à semer la discorde dans le monde des rêves. Sa première mission, pendant la période de Noël, consistait à guider les enfants vers un rêve où ils pourraient rencontrer le Père Noël et partager leurs souhaits.*Information Candeloro Show ne garantit pas la présence de Philippe Candeloro

Tarif : 23.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-12-08 à 14:30

Réservez votre billet ici

PARC DES EXPOSITIONS – LANN SEVELIN 286 RUE ROUGET DE L ISLE 56600 Lanester 56