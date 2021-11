La Fille du Diable – Cie Ecouter Voir Capbreton, 10 novembre 2021, Capbreton.

La Fille du Diable – Cie Ecouter Voir Casino municipal – Salle Ph’Art 1 Boulevard François Mitterrand Capbreton

2021-11-10 – 2021-11-10 Casino municipal – Salle Ph’Art 1 Boulevard François Mitterrand

Capbreton Landes Capbreton

Sortie de résidence et médiations avec le public

Accueillis en résidence artistique au Pôle de l’Oralité , Jean-Jacques Fdida, conteur, musicien, auteur et metteur en scène, Cécile Grenier, musicienne et chanteuse, et Isabelle Florido, comédienne et adaptatrice en langue des signes, proposent de découvrir leur nouvelle création : “La Fille du Diable”.

Ce projet mêlant musique, conte, théâtre et langue des signes offre des séquences dignes d’un palpitant thriller et de la science-fiction.

Gratuit // Familial dès 6 ans

+33 5 58 72 13 75

Compagnie Ecouter Voir

Casino municipal – Salle Ph’Art 1 Boulevard François Mitterrand Capbreton

dernière mise à jour : 2021-11-04 par