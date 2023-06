La Fille de son père / Avant-premières ! 8e édition Saint-André des Arts Paris, 5 juillet 2023, Paris.

Le mercredi 05 juillet 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

Tarif unique : 6€

Dans le cadre de « Avant-premières ! » avec les Cinémas Indépendants Parisiens, le cinéma le Saint-André des Arts vous invite à découvrir le film « La Fille de son père » d’Erwan Le Duc en avant-première !

Avant-première en présence du réalisateur, rencontre animée par Diane Lestage

LA FILLE DE SON PÈRE de Erwan Le Duc

France | 2023 | 1h31 | VF

Etienne a vingt ans à peine lorsqu’il tombe amoureux de Valérie, et guère plus lorsque naît leur fille Rosa. Le jour où Valérie les abandonne, Etienne choisit de ne pas en faire un drame. Etienne et Rosa se construisent une vie heureuse. Seize ans plus tard, alors que Rosa doit partir étudier et qu’il faut se séparer pour chacun vivre sa vie, le passé ressurgit.

Ce film est présenté à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes 2023 et en fait la clôture.

Saint-André des Arts 30 rue Saint-André des arts 75006 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/1301133573834411 https://cinesaintandre.fr/fr/a-affiche/

Pyramide Films