Théâtre des Champs Elysées, le mercredi 30 juin à 19:30

Avec Anne-Catherine Gillet, Clairette Angot Véronique Gens, Mademoiselle Lange Artavazd Sargsyan, Pomponnet Mathias Vidal, Ange Pitou Matthieu Lécroart, Larivaudière Ingrid Perruche, Amarante / Babette / Javotte Antoine Philippot, Louchard Flannan Obé, Trenitz David Witczak, Cadet / Un Incroyable / Un Officier **Sébastien Rouland**, direction **Orchestre de chambre de Paris** **Chœur du Concert Spirituel** Redécouvrir grâce au travail du Palazzetto Bru Zane ce petit bijou du répertoire absent des scènes parisiennes depuis 1984 : _La Fille de Mme Angot_ de Charles Lecocq, qui évoque avec brio et truculence le Paris de l’époque (1872). Durée : 2h sans entracte Coproduction Palazzetto Bru Zane / Théâtre des Champs-Élysées / Orchestre de chambre de Paris Éditions musicales du Palazzetto Bru Zane Enregistrement pour la collection « Opéra français » – Label Bru Zane

de 5 € à 85 €

Chœur du Concert Spirituel invité au 8e festival du Palazzetto Bru Zane
Théâtre des Champs Elysées
15 Avenue Montaigne, 75008 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T19:30:00 2021-06-30T21:30:00

