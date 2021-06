Tannerre-en-Puisaye Tannerre-en-Puisaye Tannerre-en-Puisaye, Yonne La fille de l’arbre – Théâtre suspendu en forêt Tannerre-en-Puisaye Tannerre-en-Puisaye Catégories d’évènement: Tannerre-en-Puisaye

La fille de l’arbre – Théâtre suspendu en forêt Tannerre-en-Puisaye, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Tannerre-en-Puisaye. La fille de l’arbre – Théâtre suspendu en forêt 2021-07-14 – 2021-07-14 Route des Mussots Bois du Ferrier Antique

Tannerre-en-Puisaye Yonne EUR « Sauvée, protégée, nourrie par la sève du grand chêne, je vis dans le temps de l’arbre. J’ai traversé des siècles pour venir jusqu’à vous, de vie en vie, d’amour en amour, de combat en combat, d’arbre en arbre. Ecoutez… »

La fille de l’arbre fait revivre le lien primaire qui nous unit à la nature et à la forêt. Son histoire, c’est aussi la nôtre.

