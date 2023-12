Running pour tous La Filhole – Skatepark Marmande, 7 janvier 2024, Marmande.

Marmande Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 10:00:00

fin : 2024-01-07

L’US Marmande Athlétisme propose des sorties « Running pour tous » mensuelles et gratuites en 2024.

A partir du 7 janvier, l’USMA cherche à mettre en lumière le running hors stade, le plus collectif des sports individuels..

L’US Marmande Athlétisme propose des sorties « Running pour tous » mensuelles et gratuites en 2024.

A partir du 7 janvier, l’USMA cherche à mettre en lumière le running hors stade, le plus collectif des sports individuels.

L’US Marmande Athlétisme propose des sorties « Running pour tous » mensuelles et gratuites en 2024.

A partir du 7 janvier, l’USMA cherche à mettre en lumière le running hors stade, le plus collectif des sports individuels. L’objectif de ces sorties running pour tous, est de promouvoir l’inclusivité, le partage et la convivialité.

Tous les niveaux sont les bienvenus et les groupes s’adapteront au niveau de chacun. L’objectif est de se sentir à l’aise dans un groupe qui respecte le niveau de pratique de chacun afin de courir ensemble.

Programme détaillé à télécharger ci-dessous !

EUR.

La Filhole – Skatepark Parking de la Filhole

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Val de Garonne