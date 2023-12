Grand Marché de Noël à la Fileuse pour vos idées cadeaux La Fileuse – Loos Loos, 9 décembre 2023 09:00, Loos.

Cette année encore, la Ville de Loos propose aux habitants un programme d’événements riche, pour petits et grands, à l’approche des fêtes de Noël. Les 09 et 10 décembre, la Fileuse accueillera le traditionnel marché de Noël, où une cinquantaine d’exposants seront sur place. Idées cadeaux, village saveur, ambiances musicales et dansantes, ateliers, de quoi préparer dans la joie et la bonne humeur les rendez-vous très attendus de fin d’année. Idées-cadeaux, village saveur, ambiances musicales et dansantes, ateliers, de quoi préparer dans la joie et la bonne humeur les rendez-vous très attendus de fin d’année.

MARCHÉ DE NOËL À LA FILEUSE

Samedi 9 décembre de 10h à 19h et dimanche 10 décembre de 10h à 18h

Programme marché de Noël

Samedi : Inauguration à 11h30

VILLAGE SAVEURS :

– Marrons chauds, cacahuètes grillées, barbe à papa

– Confiseries, croustillons, chichis, crêpes, gaufres, beignets, pomme d’amour, pop corn…

– Spécialités salées

– Buvette et vin chaud par l’association Union des Commerçants et Artisans et loossoise

– Les maraîchers de la Fabrique de l’Emploi

2023 IDÉES CADEAUX

1. Mes jolis bijoux en papier

2. Créa So, accessoires éco responsables

3. Pearl Kréa, bijoux fantaisie perle, perle miyuki, bijou de téléphone[LOOS]

4. Le studio photo du Père Noël et son photographe

5. L’atelier TC-Custom [LOOS]

6. Les Petites Fées de la Fabrique de l’Emploi [LOOS]

7. La ressourcerie de la Fabrique de l’Emploi [LOOS]

8. Le Tisserin Bohème et ses décorations en fleurs séchées et macramé [LOOS]

9. Les Rêves de Marie, bijoux en pierres naturelles

10. Laurus by LM, maroquinerie en cuir

11. Vic & Mel et ses bougies et fondants

12. MVD store Lille, bijoux et accessoires

13. Laits Douce Heure, Charlotte lingerie, cosmétique au lait d’ânesse, de chèvre, de jument [LOOS]

14. Rose Oranger, herbier et déco en fleurs séchées

15. Nuage de perles, bijoux tissés Brick Stitch [LOOS]

16. Lucie Création, accessoires et bijoux en wax, Carré d’artistes

17. Gérald Alldis, artiste peintre pop art animalier, Carré d’artistes

18. Street Artiste Sheak AK13, Carré d’artistes

19. Au fil des accessoires, accessoires textiles d’inspiration japonaise

20. Reliure Del Pantoute et ses carnets [LOOS]

21. Humeur du Jour, bijoux

22. Secrets et confidences, couture et broderie, bijoux et accessoires

23. Anne Vanhove, céramique [LOOS]

24. Catherine Courtin, peinture sur porcelaine

25. Céline Poudroux creation, bijoux contemporains, Carré d’artistes

26. Valérie Lougrada, mosaïste, Carré d’artistes

27. Hawa Djibril, OPAH 59, créatrice de mode, Carré d’artistes

28. Les Créations d’Evy, créations avec fleurs séchées

29. Les trésors de Ju, bijoux en acier inoxydable

30. Little Bohemian creation, prêt à porter, préma, bébé, enfants et mamans

31. Les personnalisations d’objets d’Elow Créa [LOOS]

32. La boutique de Montaine, bouillottes sèches et bijoux miyuki

33. Jolibe crea, personnalisation de chaises d’écoles

34. Association Matières en Devenir, sculptures en faïence, créations textiles, aquarelles et acryliques [LOOS]

35. Maxime Cappa, figurines et goodies manga [LOOS]

36. L’Amicale des sapeurs-pompiers de Loos [LOOS]

37. L’Association La Vie Adorée [LOOS]

LES CARAVANES ET TRUCKS ITINÉRANTS

– Prêt-à-porter féminin et accessoires de mode

– Massage bien être

– Librairie itinérante

L’UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS LOOSSOIS

– Les chalets des commerçants : vente et dégustation d’huîtres, foie gras, vin blanc, champagne, paniers garnis, buvette de l’UDCAL

ESPACE GOURMAND

38. La Fabrique de l’Emploi Régal, service traiteur

39. Atelier des guimauves d’Antoine Waymel

40. Laurice KT, épices exotiques

41. La Belle de Loos et la Pioche [LOOS]

ATELIERS DE NOËL

INSCRIPTIONS SUR PLACE, GRATUIT

– L’atelier des lutins par l’équipe Autour Du Numérique (ADN) :

– Création de déco de Noël,

– Badges,

– Flocage vinyle,

– Ramène tes t-shirts et tes mugs pour les floquer !

MAGIE DE NOËL :

– Visite du Père Noël

N’hésitez pas à déposer votre lettre « Père Noël, Avenue des Rennes, Laponie »

– Conservatoire à Rayonnement communal le samedi à 16h

– Présence du Père Noël, souvenirs en photos avec Time to Smile

– Maquillage tout public

– Bar « Mets des paillettes festives », l’après-midi avec Again Agency

Partenaires : RME et J’achète à Loos

Informations : marchedenoel@ville-loos.fr

La Fileuse – Loos 81 Rue du Maréchal Foch, 59120 Loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

Marché de Noël marché