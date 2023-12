Hip Open Dance : Phénix // COMPLET La fileuse Loos Catégories d’Évènement: Loos

Hip Open Dance : Phénix // COMPLET
La fileuse Loos, 27 janvier 2024
8/14€ // Complet

Début : 2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00 Samedi 27 janvier – 20h

8/14€ // COMPLET

Samedi 27 janvier – 20h
8/14€ // COMPLET
La Fileuse – Loos

Mourad Merzouki bouscule à nouveau les codes en créant un dialogue entre la danse hip hop et la viole de gambe. Phénix est né d'une rencontre inattendue et singulière entre la viole de gambe et la danse, où quatre danseurs dialoguent avec cet instrument à cordes très en vogue au XVIIe siècle. Au plateau, les artistes évoluent également sur des musiques électro additionelles d'Arandel pour renforcer la puissance de cette association inattendue.

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

La fileuse
81 Rue du Maréchal Foch, 59120 Loos

