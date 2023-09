Nout – Le Cirque du Bout du Monde – Festival Pas Cap ? #9 La Fileuse Loos Catégories d’Évènement: Loos

Nord Nout – Le Cirque du Bout du Monde – Festival Pas Cap ? #9 La Fileuse Loos, 24 octobre 2023, Loos. Nout – Le Cirque du Bout du Monde – Festival Pas Cap ? #9 Mardi 24 octobre, 19h00 La Fileuse Sur Réservation Tous les soirs au crépuscule, suspendues à la voûte céleste, les cireuses d’astres s’amusent, s’emportent, se soutiennent et s’activent. Elles organisent, façonnent et raccommodent le firmament. Les étoiles deviennent marionnettes, la corde un chemin vers le ciel et le cerceau l’astre lunaire.

— DISTRIBUTION :

Directrice artistique : Aurélie Ianutolo ; Co-création artistique : Emilie Grossi & Eglantine Ducornet ; Mise en scène : Aurélie Ianutolo ; Artistes interprètes : Emilie Grossi & Eglantine Ducornet ; Création lumière : Tam Peel ; Création musicale : Simon Bernard ; Création Scénographique : Morgane Liebard ; Régisseur : François Decobert ou Lucas Wojcieszak ; Administration : Olivier Francois ; Production : Samuel Rieubernet & Clémence Grimal ; Chargée de diffusion : Clémence Grimal ; Constructeur portique : Nil Admirari / Nil Obstrat ; Papier scénographie : Procédés Chenel ; Production : Le Cirque du Bout du Monde. SOUTIENS :

la Région Hauts-de-France, le Département du Pas-de-Calais, la CAHC, la Ville de Saint-Amand-Les-Eaux, la Ville de Leforest, la Ville de Noyelles-sous-Lens, la Ville d’Outreau, Association Bruit de Couloir, Cirqu’en Cavale. La Fileuse 81 rue du Maréchal Foch, 59120 Loos Loos 59120 Nord [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-massenet.com/festival-pas-cap-9/agenda/nout/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T19:00:00+02:00 – 2023-10-24T19:50:00+02:00

© Morgane Liébard

