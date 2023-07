Les Tableaux Mystères La Fileuse Loos, 16 septembre 2023, Loos.

Les Tableaux Mystères 16 et 17 septembre La Fileuse Entrée libre et gratuite

13 œuvres exposées dans les musées des Hauts-de France ont été reproduites par l’artiste plasticienne Laure Eglantine Lefèvre sur un tissu en grand format puis découpées en fragments, façon puzzle, envoyés à des participants pour broder, coudre, peindre puis reconstitués par l’artiste. Partez à la rencontre de ces tableaux originaux et de leurs créateurs !

Le projet

En 2020 et 2021, 6 réseaux d’insertion par la culture, soutenus par le Département du Nord dans le cadre de sa politique d’insertion par la culture, ont proposé à leurs partenaires sociaux et du champ de l’insertion, un projet singulier, imaginé et initié par l’association Interleukin’ (réseau pour le territoire du Valenciennois) durant le confinement du printemps 2020.

Ce projet, intitulé Tableau Mystère, est alors une réponse pour maintenir le lien avec les habitants en situation de précarité et isolés.

Le Tableau Mystère est une proposition originale : la reproduction d’une œuvre (peinture, sculpture) exposée dans un des 6 musées partenaires des Hauts de France, dont 2 musées départementaux.

L’œuvre choisie, et tenue secrète, est reproduite par l’artiste plasticienne Laure Eglantine Lefèvre sur un tissu en grand format puis découpée en fragments, façon puzzle, envoyés aux participants, accompagnés d’indications de couleurs et d’un kit de matériel pour broder, peindre ou recouvrir de tissus ce support. Chaque participant brode, coud, peint ce morceau selon son choix.

Les différents morceaux sont ensuite assemblés par l’artiste pour reconstituer l’œuvre et le groupe invité à la découvrir mais surtout découvrir l’œuvre originale exposée dans le musée.

Ainsi ce sont 123 adultes de 12 villes des Hauts-de-France (territoires de l’Avesnois, du Cambrésis, de la métropole Lilloise, des Flandres Maritimes, du Valenciennois) qui ont réalisé 13 tableaux textiles avec le soutien et la complicité des travailleurs sociaux de 12 structures partenaires.

La Fileuse 81 rue du Maréchal Foch 59120 Loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France 0320187940 https://www.lafileuse.fr/ La Fileuse est un établissement de diffusion et de médiation culturelle doté d’une grande salle de spectacle, d’un auditorium, d’une salle multimédia, d’un lieu d’exposition – Espace Michel Degand, et d’un lieu de vie.

Un équipement municipal qui permet de réinventer le projet culturel à l’image de “Margot La Fileuse”, emblématique géante de la Ville qui prête son nom à la salle. Tisser des liens entre les arts et les publics.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Laure-Eglantine Lefèvre – Couverture du catalogue