Initiation et démo Krump La fileuse, 28 janvier 2023, Loos. Initiation et démo Krump Samedi 28 janvier 2023, 10h00 La fileuse

avec le collectif Nordside Krump La fileuse 81 Rue du Maréchal Foch, 59120 Loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France [en métropole]

Le collectif Nordside Krump s’exporte à la fileuse le temps d’une plongée dans l’univers de leur danse ! au programme : initiation ouverte à tous et toutes ainsi qu’une démo assurée par le collectif.

Rendez-vous à la Fileuse (Loos) pour en savoir plus sur cette danse, que vous retrouverez par ailleurs à plusieurs moments du festival

La fileuse
81 Rue du Maréchal Foch, 59120 Loos
Loos 59120 Nord Hauts-de-France

