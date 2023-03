Musée sensoriel de la Manufacture Brun de Vian Tiran la filaventure, 27 mars 2023, L'Isle-sur-la-Sorgue.

Dans un lieu exceptionnel, aux portes du Parc Régional du Luberon, venez découvrir les 15 étapes de la fabrication d’une étoffe dans un Musée Sensoriel à l’Isle-sur-la-Sorgue.

Après plus de deux siècles, Pierre et Jean-Louis Brun, respectivement 7ème et 8ème générations de cette entreprise familiale, vous proposent de partager leur passion pour les plus belles laines du monde et pour le métier de manufacturier. Dans une aile de la manufacture, le bâtiment présente 460 m² sur deux niveaux qui vous permettront de vous immerger dans l’univers d’une manufacture unique, témoin de l’activité textile qui est à l’origine de la ville de l’Isle-sur-la-Sorgue.

Au rez-de-chaussée, accédez à la Boutique de la Manufacture et découvrez nos étoffes dans trois univers : la mode, la nuit et la décoration.

À l’étage, assistez à la transformation de la fibre en l’étoffe lors d’un parcours immersif et interactif d’1h30 : le marché aux laines, le cinéma de fils Mohair, le labyrinthe de la fabrication et le laboratoire de l’innovation et du design

Les plus jeunes peuvent mener une enquête guidée par Edgar le petit mouton. Une expérience au coeur des plus belles laines du monde à vivre seul, entre amis ou en famille.

