Brocante Pêche La Filature Retournac, 25 novembre 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

Le Rendez-vous incontournable des pêcheurs ! Vendre ou Acheter… du matériel de pêche, il y en aura pour toutes les envies ! Inscriptions pour les vendeurs avant le 18 novembre..

2023-11-25 08:30:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

La Filature Salle Bourgogne

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The not-to-be-missed event for anglers! Buy or Sell… fishing tackle, there’s something for everyone! Registration for vendors by November 18.

La cita ineludible de los pescadores Compre o venda… artículos de pesca, ¡hay para todos los gustos! Los vendedores deben inscribirse antes del 18 de noviembre.

Der unumgängliche Treffpunkt für Angler! Verkaufen oder kaufen… Angelgeräte, es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein! Anmeldungen für Verkäufer bis zum 18. November.

Mise à jour le 2023-09-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire