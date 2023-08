Vide Grenier La Filature Retournac, 1 octobre 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

Venez chiner et découvrir la perle rare en arpentant le vide grenier proposé à la salle Filature..

2023-10-01 06:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

La Filature

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come bargain hunting and discover the rare pearl by strolling through the garage sale proposed at the Salle Filature.

Venga a buscar gangas y encuentre esa joya rara en la venta de garaje de la Salle Filature.

Sie können auf dem Flohmarkt in der Salle Filature nach Schnäppchen stöbern und seltene Perlen entdecken.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire