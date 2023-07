Flâneries Musicales – « Au C(h)œur de l’Opéra » La Filature Bazancourt, 8 juillet 2023, Bazancourt.

Bazancourt,Marne

COMPLET

Ensemble Lyrique de Champagne

Elodie Marchal [piano]

Sandrine Lebec [direction]

« Au C(h)oeur de l’Opéra »

– GOUNOD

Roméo et Juliette, Prologue

– VERDI

Brindisi, Chœur des Zingarelle & Choeur des Mattadori (extraits de La Traviata)

Va pensiero (extrait de Nabucco)

– BELLINI

Qui la selva (extrait de La Sonnambula)

– BIZET

Habanera (extrait de Carmen)

– GOUNOD

Le Veau d’Or (extrait de Faust)

– OFFENBACH

Le devoir des jeunes filles & Les couplets des Rois (extraits de La Belle Hélène)

La vapeur nous amène, Paris, Paris! & Je suis veuve d’un colonel (extraits de La Vie Parisienne)

Le chœur des artilleurs (extrait de Le Voyage dans la Lune)

La chanson de Kleinzach (extrait de Les Contes d’Hoffmann)

– LECOCQ

La leçon de chant (extrait de Le Petit Duc)

– BIZET

La quadrille (extrait de Carmen).

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . .

La Filature

Bazancourt 51110 Marne Grand Est



