La figure du gisant, 24 mai 2022, .

La figure du gisant

2022-05-24 21:15:00 – 2022-05-24

9 9 13 de Nathalie Pernette

Depuis la création de sa compagnie, Nathalie Pernette, danseuse et chorégraphe, présente ses spectacles partout en France et à l’étranger. L’activité de création, marquée par un goût pour l’expérimentation et la rencontre, emprunte différents chemins menant de la salle à l’espace public tout en cultivant le frottement avec d’autres disciplines artistiques. Pour Nathalie Pernette, la danse prend corps à travers textures et matière. Fascinée par la statuaire, sa densité extrême, son apparente froideur et son arrachement à l’aplomb, elle explore dans cette nouvelle création, les étreintes emportées pour jamais, les figures du gisant, les accidents de la matière tourmentée. Une tribu de danseurs nous fera partager l’insaisissable, le moment d’une transfiguration.

de Nathalie Pernette

Depuis la création de sa compagnie, Nathalie Pernette, danseuse et chorégraphe, présente ses spectacles partout en France et à l’étranger. L’activité de création, marquée par un goût pour l’expérimentation et la rencontre, emprunte différents chemins menant de la salle à l’espace public tout en cultivant le frottement avec d’autres disciplines artistiques. Pour Nathalie Pernette, la danse prend corps à travers textures et matière. Fascinée par la statuaire, sa densité extrême, son apparente froideur et son arrachement à l’aplomb, elle explore dans cette nouvelle création, les étreintes emportées pour jamais, les figures du gisant, les accidents de la matière tourmentée. Une tribu de danseurs nous fera partager l’insaisissable, le moment d’une transfiguration.

+33 3 22 20 26 80 http://www.abbeville.fr/loisirs/la-saison-culturelle.html

de Nathalie Pernette

Depuis la création de sa compagnie, Nathalie Pernette, danseuse et chorégraphe, présente ses spectacles partout en France et à l’étranger. L’activité de création, marquée par un goût pour l’expérimentation et la rencontre, emprunte différents chemins menant de la salle à l’espace public tout en cultivant le frottement avec d’autres disciplines artistiques. Pour Nathalie Pernette, la danse prend corps à travers textures et matière. Fascinée par la statuaire, sa densité extrême, son apparente froideur et son arrachement à l’aplomb, elle explore dans cette nouvelle création, les étreintes emportées pour jamais, les figures du gisant, les accidents de la matière tourmentée. Une tribu de danseurs nous fera partager l’insaisissable, le moment d’une transfiguration.

Nathalie_Pernette

dernière mise à jour : 2022-01-04 par