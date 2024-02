La fièvre d’un dimanche après-midi – Flora Gaudin et Nicola Vacca / Répétition publique Le Regard du Cygne, Rue de Belleville, Paris, France Paris, mercredi 3 avril 2024.

Le mercredi 03 avril 2024

de 16h00 à 16h40

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant

Répétition publique accessible à partir de 12 ans.

Deux êtres sont dans un salon. Sont-elles amoureuses ? Ont-elles déjà vécu ensemble, une vie entière ou quelques heures? Par la tentative de retrouver une danse partagée il y a longtemps, La fièvre d’un dimanche après-midi sonde l’échec qui habite les relations, les fragilités qui les tiennent et les grandes catastrophes qui les construisent. Ce « duo » pour deux danseuses et un danseur est aussi prolongé par le dispositif sonore live de Paul Ramage : platines vinyles, répondeurs, magnétocassettes et radios, comme autant de sources qui nourrissent la mémoire d’une romance ratée.

Entre la France et la Suisse, FLORA GAUDIN fonde la compagnie meta en 2011 et creuse une écriture chorégraphique et musicale. Située à Bruxelles, à la lisière de la danse et du théâtre, la compagnie Caminante regroupe le travail de MARIA MONTERO et NICOLA VACCA.

Le Regard du Cygne, Rue de Belleville, Paris, France 210 Rue de Belleville 75020

