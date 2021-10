Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe LA FIÈVRE DU SAMEDI MATIN Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LA FIÈVRE DU SAMEDI MATIN Le Mans, 6 novembre 2021, Le Mans. LA FIÈVRE DU SAMEDI MATIN 2021-11-06 – 2021-11-06 La Fonderie 2 Rue de la Fonderie

Le Mans Sarthe Je montais les marches ;

chacune avait une voix différente.

Dylan Thomas, Portrait de l’artiste en jeune chien Cette nouvelle saison est un joyeux panaché entre créations d’Offrandes (chantier en cours ou prélude au concert du soir), créations partagées (avec le conservatoire du Mans, le Pôle Supérieur Bretagne-Pays de la Loire, les ateliers généraux de la Fonderie, etc.) et invitations (musiciens solistes, chanteurs, ensembles…). L’Ensemble Offrandes est soutenu par la Ville du Mans, le Département de la Sarthe , la Région Pays de Loire et La Fonderie au Mans. Il bénéficie depuis 2016 d’une convention de L’Etat-Préfet des Pays de la Loire. La SACEM et de la SPEDIDAM accordent également leur soutien aux projets de l’Ensemble Offrandes. L’Ensemble Offrandes est membre de Futurs Composés – réseau national de la création musicale. Il est accueilli depuis ses débuts à la Fonderie au Mans. Depuis octobre 2010, l’Ensemble Offrandes propose à la Fonderie, chaque premier samedi du mois de septembre à juin, des ateliers d’écoute atypiques. En entrée libre, on peut y découvrir des musiques fraîchement écrites – ou improvisées ; on peut se laisser emmener dans le laboratoire où palpitent le La fièvre du samedi matin Je montais les marches ;

