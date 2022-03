LA FIÈVRE DU SAMEDI MATIN Le Mans, 2 avril 2022, Le Mans.

La Fonderie 2 Rue de la Fonderie Le Mans

2022-04-02 – 2022-04-02 La Fonderie 2 Rue de la Fonderie

Le Mans Sarthe

EUR Depuis octobre 2010, l’Ensemble Offrandes propose à la Fonderie, chaque premier samedi du mois de septembre à juin, des ateliers d’écoute atypiques. En entrée libre, on peut y découvrir des musiques fraîchement écrites – ou improvisées ; on peut se laisser emmener dans le laboratoire où palpitent les sons, où sont tressés musiques et poèmes.

La fièvre du samedi matin

Métamorphoses – Ensemble ATMusica (invitation de l’Ensemble Offrandes)

Cette fièvre, une fois n’est pas coutume en forme de concert, explore les extrêmes : la formation restreinte du duo dans un registre étendu de la soprano et la contrebasse, la langue parlée, en différentes langues, parfois entremêlées, des pièces très vives et courtes ou plus contemplatives. Le langage musical y apparaît dans une mue permanente, par la grande diversité des modes de jeu instrumentaux et vocaux, l’éclatement du sens infusé dans le geste instrumental…

La rencontre originale entre la voix aiguë et un instrument à cordes grave occasionne des croisements insolites, un imaginaire stimulant pour les compositeurs, et une interaction curieuse pour le public. Ainsi se succèdent, en solo ou en duo, des pièces de répertoire et des créations, des pièces minutieuses et d’autres plus théâtrales et accessibles à de jeunes oreilles.

Avec Mathilde Barthélémy voix / Charlotte Testu contrebasse et la présence de Daniel D’Adamo

Au programme

Beat Furrer – Lotofagos pour soprano et contrebasse (10’)

Jacob Druckmann – Valentine pour contrebasse solo (9’)

Georges Aperghis – Pubs 1 et 2 pour voix seule (3?)

Daniel D’Adamo – First Leaves cinq pièces pour soprano et contrebasse (13’) d’après La Métamorphose des plantes de Goethe. Création – Commande Atmusica

Georges Aperghis – 11e Récitation pour voix seule (3’)

Simone Cardini – La tentation d’une pensée pour soprano et contrebasse (12?) sur des extraits de poèmes de Fernando Pessoa. Création – Commande Atmusica

L’Ensemble Offrandes est soutenu par la Ville du Mans, le Département de la Sarthe , la Région Pays de Loire et La Fonderie au Mans. Il bénéficie depuis 2016 d’une convention de L’Etat-Préfet des Pays de la Loire. La SACEM et de la SPEDIDAM accordent également leur soutien aux projets de l’Ensemble Offrandes. L’Ensemble Offrandes est membre de Futurs Composés – réseau national de la création musicale. Il est accueilli depuis ses débuts à la Fonderie au Mans.

