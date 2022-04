La fiesta Jetlag avec Chocolate Remix Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La fiesta Jetlag avec Chocolate Remix Le Hasard Ludique, 21 mai 2022, Paris. Le samedi 21 mai 2022

de 20h00 à 01h30

. payant Prévente : 10€* Sur place : 13€

JetLag accueille Chocolate Remix pour un concert au Hasard Ludique qui s’annonce bouillant ! Rappeuse, productrice et DJ, l’artiste argentine est surtout la tête d’affiche de la scène Latin Rap – Neo Perreo queer qui bouscule les codes machistes historiques du reggaeton. Ses sonorités vont de la vieille école du reggaeton aux fusions cumbia, en passant par le funk carioca, le dembow, le reggae et l’électro. Bel’Oka, DJ et fondateur de JetLag, prendra le relai pour maintenir une ambiance surchauffée jusqu’au bout de la nuit avec un dj set qui mêle reggaeton, neoperreo, dembow, dancehall, baile funk, rap, cumbia, bachata ! LINE UP 21h – 23h : Chocolate Remix 23h – 2h : Bel’Oka (JetLag / Rinse France) Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) : Leclaire (Paris) (145m)

Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-03-28/la-fiesta-jet-lag-avec-chocolate-remix https://www.facebook.com/events/927032307967106 https://www.facebook.com/events/927032307967106 https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-03-28/la-fiesta-jet-lag-avec-chocolate-remix#reservation

Chocolate Remix

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Hasard Ludique Adresse 128 Avenue de Saint-Ouen Ville Paris lieuville Le Hasard Ludique Paris Departement Paris

Le Hasard Ludique Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La fiesta Jetlag avec Chocolate Remix Le Hasard Ludique 2022-05-21 was last modified: by La fiesta Jetlag avec Chocolate Remix Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique 21 mai 2022 Le Hasard Ludique Paris Paris

Paris Paris