2022-10-28 17:30:00 17:30:00 – 2022-10-28

17H30 : Atelier Maquillage

18H30 : Défilé dans les rues de Gourdon avec les lampions

Programme détaillé, Information auprès de la MJC : 06 06 46 97 83 à vos costumes ! ©Imagen de Pexels en Pixabay

