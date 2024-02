LA FIESTA ANDRÉATAINE Saint-André-de-la-Marche Sèvremoine, samedi 29 juin 2024.

Feu d’artifice, musique et restauration locale pour la Fiesta Andréataine entre Nantes et Cholet.

34ème édition en 2024 pour la fête Andréataine !

Au programme de cette soirée festive concert, grand karaoké, un feu d’artifice, une restauration sur place, du cochon grillé, food truck et bar.

Au programme de cette journée festive

– 19h00 grand karaoké géant

– 21h animation musicale Duo Champêtre avec trompette, guitare et accordéon pour une soirée champêtre

– 23h feu d’artifice autour de l’étang par Art et Lum

– 23h30 bal populaire pour danser entre amis ou en famille avec ELS Sonorisation

Informations complémentaires :

* Pour le cochon grillé, un bulletin d’inscription est disponible à la mairie annexe de Saint André de la Marche ou par mail standre.cdf@gmail.com

* Entrée GRATUITE sauf boissons et repas. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 19:00:00

fin : 2024-06-29 01:00:00

Saint-André-de-la-Marche Rue Augustin Vincent

Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire

