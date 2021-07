Paris Square Léon-Frapié Paris La Fierté – rencontre théâtrale sur un terrain de basket Square Léon-Frapié Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Fierté – rencontre théâtrale sur un terrain de basket Square Léon-Frapié, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 22 au 24 juillet 2021 :

jeudi, vendredi, samedi de 11h à 11h45

gratuit

Une artiste et un ancien détenu se rencontrent sur un terrain de sport. Un face à face entre deux mondes qui connaissent l’existence l’un de l’autre sans pouvoir se comprendre. C’est l’aventure humaine au cœur du projet qui constitue le corps du spectacle : la relation réelle, progressive, qu’ils tissent. Derrière les représentations que chacun peut avoir de l’autre, on perçoit l’intime, les choix qui amènent chacun où il est. La Compagnie Le Dahu a été fondée par Maëlle Faucheur et David Costé, ils ont mis en scène et joué Fabulous, prix Paris Jeunes talents (2011), Muscles (2013). Après plusieurs années d’intervention en détention ils ont initié le cycle de pièces Deux mondes autour de la rencontre entre personnes incarcérées et comédien.ne.s avec La Rage/ et la fin nous serions tous heureux (2016), puis La Fierté, d’où vient cet enfant qui parle (2019). La Fierté est la forme hors plateau de théâtre. Spectacles -> Théâtre Square Léon-Frapié 5 rue Noisy-Le-Sec Paris 75020

3bis : Saint-Fargeau (525m) 3bis, 11 : Porte des Lilas (693m) Attention le terrain de basket est plus proche de l’entrée rue Léon Frappié

Contact :Compagnie Le Dahu 0699063583 compagnieledahu@yahoo.fr http://www.compagnieledahu.fr/ 0146349490 saint-blaise@mpaa.fr Spectacles -> Théâtre Ados;Plein air

Date complète :

2021-07-22T11:00:00+02:00_2021-07-22T11:45:00+02:00;2021-07-23T11:00:00+02:00_2021-07-23T11:45:00+02:00;2021-07-24T11:00:00+02:00_2021-07-24T11:45:00+02:00

Dicom/Ville de Paris

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Square Léon-Frapié Adresse 5 rue Noisy-Le-Sec Ville Paris lieuville Square Léon-Frapié Paris