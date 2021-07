La Fierté Nouveau Gare au Théâtre, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Vitry-sur-Seine.

La Fierté

du jeudi 15 juillet au samedi 17 juillet à Nouveau Gare au Théâtre

En partenariat avec le Studio-Théâtre de Vitry. Proposé dans le cadre du T.A.T ! Festival. Le spectacle se joue à 18h et 20h30 sur le terrain de basket du Port à l’Anglais à Vitry-sur-Seine. Une artiste et un ancien détenu se rencontrent sur un terrain de sport. C’est l’aventure humaine qui est au coeur du projet qui constitue le corps du spectacle : la relation réelle, progressive, qu’ils tissent. Derrière les représentations que chacun peut avoir de l’autre, on perçoit l’intime, les choix qui amènent chacun où il est. Un face à face entre deux mondes qui connaissent l’existence l’un de l’autre sans pouvoir se comprendre. Compangie Le Dahu : La Compagnie Le Dahu a été fondée par Maëlle Faucheur et David Costé. En s’entourant de différents partenaires (comédiens, scénographe, vidéaste, créateur lumière), ils ont conçu, mis en scène et joué Fabulous, prix Paris Jeunes talents en 2011, Muscles (2013). Après plusieurs années d’intervention en détention ils ont initié le cycle de pièces Deux mondes autour de la rencontre entre personnes incarcérées et comédien.ne.s. Théâtre tout public à partir de 13 ans Durée : 45 min **Rendez vous au 22 rue Charles Fourier 94400 Vitry-sur-Seine** Pour réserver vos places : [https://nouveaugareautheatre.placeminute.com/festival_theatral/la_fierte,1,35118.html](https://nouveaugareautheatre.placeminute.com/festival_theatral/la_fierte,1,35118.html)

Gratuit sur réservation

Compagnie Le Dahu

Nouveau Gare au Théâtre 13 Rue Pierre Sémard, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine Port à l’Anglais Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T18:00:00 2021-07-15T18:45:00;2021-07-15T20:30:00 2021-07-15T21:15:00;2021-07-16T18:00:00 2021-07-16T18:45:00;2021-07-16T20:30:00 2021-07-16T21:15:00;2021-07-17T18:00:00 2021-07-17T18:45:00;2021-07-17T20:30:00 2021-07-17T21:15:00