Découverte de l’Atelier Boutique La Fibule La Fibule, 28 mars 2023, Aix-en-Provence. Découverte de l’Atelier Boutique La Fibule 28 mars – 2 avril La Fibule Venez découvrir les coulisses de création de ceintures et accessoires en cuir sur-mesure ! La Fibule 62 rue boulegon 13100 aix-en-provence Saint-Eutrope Aix-en-Provence 13626 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Au 62 rue Boulegon, l’atelier-boutique La Fibule fabrique chaque jour de nombreuses ceintures et accessoires en cuir sur-mesure, à partir seulement de deux matières premières brutes :

– du cuir français pleine fleur au tannage végétal

– des boucles/ fermoirs en laiton ou en zamac Atelier découverte : les étapes de confection d’une ceinture Poussez les portes de l’atelier et venez découvrir les différentes étapes de conception d’une ceinture en cuir sur-mesure

Le concept de l’atelier-boutique est simple, vous composez votre ceinture telle que vous l’imaginez : choix de la largeur, choix du coloris, choix de la boucle !

Inspirée par vous, créée pour vous :)

Entrée libre pour l’atelier découverte les mardi 28 mars, jeudi 30 mars, vendredi 31 mars et samedi 1er avril de 10h à 18h. Atelier création : conception d’une sacoche de pétanque en cuir Depuis septembre 2021, La Fibule a imaginé un produit 100% up-cyclé et 100% sudiste : la sacoche de pétanque Marcel ! En cuir pleine fleur tannage végétal, MARCEL vous permet de transporter d’un brin dandy vos boules de pétanque et de laisser vos adversaires sur le carreau dès votre arrivée.

Effet mouche garantie !

Alors venez créer votre sacoche de pétanque MARCEL, choix du colori du cuir et choix de la gravure d’initiale.

Atelier maximum 2 personnes sur RDV de 1H30 mercredi 29 mars et dimanche 2 avril de 10h à 18H.

