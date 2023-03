Porte ouverte de l’atelier « La fibre insolite » La fibre insolite, 27 mars 2023, École.

Porte ouverte de l’atelier « La fibre insolite » 27 mars – 2 avril La fibre insolite

La Fibre Insolite est à la fois un atelier et une boutique artisanale, situé à Ecole-en-Bauges.

Nous sommes quatre créateurs et avons plaisir de vous accueillir dans un lieu insolite pour vous faire découvrir et partager nos savoir-faire.

Nous vous proposons également des ateliers tout au long de l’année qui se déroulent dans notre espace.

A l’occasion des JEMA, venez rencontrer :

Stéphanie – Couturière

De la conception à la confection, création d’une ligne de vêtements coordonnés et éco-raisonnés pour toute la famille.

Sylvie – Feutrière

Travail de la laine, technique de feutrage à l’eau et à l’aiguille. Création d’objets usuels, chapeau, chaussure, lampe.

Veronique – Vannière

Création d’objets en tressant des fibres végétales, osier, rotin.

Laure – Graveuse

Gravure sur linoleum et bois, encrage de la matrice et impression tout support.

Ouverture de notre atelier toute la semaine de 10h à 18h

Nous proposons également des ateliers d’initiation pour « sublimer votre quotidien » :

Mercredi 29 mars de 14h à 18h

Samedi 1 avril et dimanche 2 avril de 10h à 18h

Pour des renseignements supplémentaires

Contactez nous à : lafibreinsolite@gmail.com

Nous vous attendons nombreux pour un moment de partage

