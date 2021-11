La Fiancée du Pirate – La Belle Lurette Saint-Macaire, 18 décembre 2021, Saint-Macaire.

La Fiancée du Pirate – La Belle Lurette La Belle Lurette 2 Place du General de Gaulle Saint-Macaire

2021-12-18 – 2021-12-18 La Belle Lurette 2 Place du General de Gaulle

Saint-Macaire Gironde

Le groupe La Fiancée du Pirate nous ouvre le hublot de l’évasion vers un monde où imaginaire et authenticité enflent tour à tour les voiles des navires, parfois en dérive, parfois conquérants, remplissent nos verres de rhum ou de larmes, nous foudroient d’éclairs et nous font tanguer dans le vent des tempêtes océaniques, nous miroitent un peu de notre propre vérité au tranchant d’une lame de sabre, et nous racontent les peines, les peurs, les combats, la misère, mais aussi la dignité de matelots, de pirates sans rois ni lois, de filles de bar du port, le sort d’esclaves du commerce triangulaire, les soifs de marins, ivres d’un rêve héroïque et brutal que sa musique sait rendre merveilleux et extraordinaires, et en même temps plus intimes à nos consciences et nos cœurs.

+33 5 56 63 02 42

