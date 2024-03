LA FIACRAISE Saint-Fiacre-sur-Maine, samedi 6 avril 2024.

LA FIACRAISE Saint-Fiacre-sur-Maine Loire-Atlantique

SAMEDI à 16H00 LA FIACRAISE 5 KM Trail et LA FIACRAISE XL 7 KM

SAMEDI à 15H00 LA FIACRAISE XS (VERSION ENFANTS) Running 5 km

DIMANCHE à 9H30 LA BOUCLETTE Randonnée 7 km

DATE LIMITE D’INSCRIPTION le 01/04/2024 à 12h00

3 PARCOURS 4 CHALLENGES :

LA FIACRAISE Courses à pieds

Trois formules pour vous mettre en jambes :

· La Fiacraise classique 5km 50m D+

· La Fiacraise XL nouveauté 7km 80m D+

· La Fiacraise XS nouveauté la version enfants avec un relais sur 500m.

Pour la Fiacraise et la Fiacraise XL, il s’agit de course à pieds de 24h 1er départ le samedi 6 avril à 16h puis départ toutes les heures jusqu’au dimanche 7 avril 16h

Le principe réaliser votre boucle en moins d’une heure. Si vous la terminez avant, vous pouvez vous reposer en attendant le départ de la prochaine boucle, donc une heure plus tard que la précédente.

Exemple si vous terminez la 1ère boucle en 40 minutes, vous avez 20 minutes avant le prochain départ.

si vous terminez la boucle en 55 minutes, vous aurez 5 minutes de repos avant le prochain départ.

Là ou le gagnant sera le concurrent ayant réalisé une dernière boucle seul et en moins de 60min !

Si après 23 boucles (donc 23h) plusieurs coureurs sont encore en course, sera déclaré vainqueur celui qui terminera cette 24ième et ultime boucle en premier.

Le but est simple faire le plus de boucles possibles dans les temps.

2 formats proposés en solo ou en équipe

A CHACUN SON OBJECTIF, battre votre record de distance (course propice à cela) ou courir la nuit en toute sécurité car vous revenez toujours à la base vie chaque heure et que vous n’êtes jamais loin du départ ou de l’arrivée.

Ce format en boucle sera pour vous l’occasion de vous découvrir sur une plus longue distance tout en retrouvant votre famille et équipe de supporters à chaque tour.

Epreuve ouverte à tous (licenciés et non-licenciés)

Certificat médical exigé pour les non-licenciés (validité 12 mois)

Infos complémentaires :

– Bâtons INTERDIT

– Ravitaillement prévu par l’organisation (fruits secs, bananes, tucs, cacahuètes, chips, saucisson, sirop de grenadine et de menthe…) mais prévoyiez aussi de quoi vous restaurer en fonction de vos habitudes personnelles

– Un repas pendant ou après la course

– Votre inscription comprend aussi les cadeaux Finisher

– Pour les équipes, possibilité de se relayer ou de courir ensemble, pas de restriction. Simplement même à plusieurs 1 boucle = 1 boucle et non pas 2 boucles par exemple pour une équipe de 2 coureurs.

– Un espace sera dédié aux participants dans la salle de sport pour récupérer au chaud et à l’abri lors des phases de repos. Prévoyez un matelas et/ou un duvet pour rester au chaud avant votre prochain départ.

– Un espace soin/santé sera prévu, vous pourrez bénéficier de soins par des professionnels (podologie, massage, réflexologie, ostéopathie…).

Pour la Fiacraise XS, il s’agit d’une course à pieds dédiée aux enfants de 6 à 16ans par équipe de 2 à 8 enfants maxi Gratuite

Le But Réaliser le plus grand nombre possible de tour de 500m en relais

Ravitaillement Sirop de Grenadine/Menthe + 1 crêpe

Comme les adultes, surpassez vous par équipe en vous passant des relais tous les 500m autour du complexe sportif de St Fiacre.

Vous serez accompagné par des encadrants.

LA BOUCLETTE Randonnée

Départ le dimanche 7 avril à partir de 9h30

Marche de 5 km ou 7 km pour découvrir le Vignoble Nantais.

Vous pourrez y visiter 2 caves sur votre parcours

– Domaine GÜNTHER- CHEREAU Château du Coing

– Domaine GADAIS Père et Fils

Ainsi qu’une animation au Moulin de la Bourchinière par Les Amis de St Fiacre .

Huîtres et muscadet sont au programme à votre arrivée !

Vous pourrez également encourager les coureurs de la Fiacraise sur votre parcours !

Sur 24h, il vous sera proposé de nombreuses animations ainsi qu’un espace de restauration et bar.

Venez-vous dépasser, partager en toute Convivialité, Sécurité et Performance.

Une belle partie de rigolade en perspective.

EN BREF venez en solo ou en équipe participer à la Fiacraise dans le vignoble !

DATE LIMITE D’INSCRIPTION le 23/03/2024 à 12h00

Si vous avez des questions, n’hésitez pas team@cdfstfiacre.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

1, rue des Sports

Saint-Fiacre-sur-Maine 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire team@cdfstfiacre.fr

L’événement LA FIACRAISE Saint-Fiacre-sur-Maine a été mis à jour le 2024-03-21 par eSPRIT Pays de la Loire