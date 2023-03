La FIAAC en Pouilly Fumé Pouilly-sur-Loire Catégories d’Évènement: Nièvre

La FIAAC en Pouilly Fumé, 28 avril 2023, Pouilly-sur-Loire

2023-04-28 – 2023-05-01 Pouilly-sur-Loire

Nièvre EUR 0 0 Organisée depuis 2013, par des artistes, des amateurs d’art et des vignerons et

vigneronnes de l’appellation Pouilly-Fumé, la FIAAC a conquis progressivement,

dans le milieu de l’art comme dans celui du vin, une réputation de manifestation à la fois exigeante et chaleureuse.

Elle a accueilli en dix ans plus d’une centaine d’artistes dans une quarantaine de

domaines viticoles. Chais, caveaux, cuveries, tous ces espaces de travail,

aménagés en bonne complicité par les artistes et les vigneronnes et vignerons, ont donné le jour à des mises en scènes tantôt spectaculaires tantôt intimistes,

proposant un point de vue original sur les œuvres présentées.

Pour tous, la FIAAC en Pouilly Fumé est un moment de partage rare et pourtant très accessible.

Au programme :

– Exposition « Grands Prix Invités », à la Galerie de Pouilly-sur-Loire.

Une sélection d’œuvres récentes de tous les lauréats de la FIAAC depuis 2013. :

– Expositions dans les Domaines

– Exposition « Panorama de la FIAAC 2023 » à La Tour du Pouilly Fumé, une

œuvre de chaque artiste pour permettre au public de préparer ses itinéraires.

Inauguration le 28 avril à 11h, à La Tour du Pouilly Fumé, 30, rue Waldeck-

Rousseau. Remise des prix le 30 avril à 19h30, même lieu.

Au total, 16 expositions ouvertes de 10h à 19h, du vendredi 28 avril au lundi 1er

mai inclus. http://www.fiaac.fr/ Pouilly-sur-Loire

