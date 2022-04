La FIAAC en Pouilly Fumé Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire Catégories d’évènement: Nièvre

Pouilly-sur-Loire Nièvre Pouilly-sur-Loire Du 28 avril au 1er mai, “Le blanc et les couleurs se retrouvent” lors de la 8ème Foire Internationale d’Art Actuel dans les Chais en Pouilly Fumé. Quinze artistes, venus de toute la France, présentent chacun une vaste exposition personnelle dans l’un des domaines participants, changé en galerie le temps du premier week-end de mai. Un nouveau millésime, plusieurs centaines d’œuvres, le tout à découvrir entre vignes et bords de Loire sauvages.

Hommage à François de Verdière, à la Galerie de Pouilly-sur-Loire. Invité d’honneur : Frédéric Fau.

Rendez-vous à La Tour du Pouilly Fumé pour l'inauguration, le 28 avril, à 11h. Remise des prix le 30 avril à 19h30. Ouverture des expositions : le 28 avril de 14h à 19h, du 29 avril au 1er mai de 10h à 19h.

