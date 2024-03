LA FÈVE LE BIKINI Ramonville St Agne, vendredi 17 mai 2024.

Malgre´ un quotidien charge´, oscillant entre e´cole d’art et livraisons pour Uber Eats sur un Ludix, Louis AKA La Fe`ve a su trouver du temps pour sa passion : la musique. Ve´te´ran de Soundcloud, le jeune enchai^ne les EPs (notamment la se´rie « Nocturne »), profitant de la liberte´ cre´ative qu’offre la plateforme. Cette liberte´, ainsi que la communaute´ aux propositions artistiques originales qui y e´volue, a permis a` beaucoup d’artistes de se construire une identite´ singulie`re. La Fe`ve en est un exemple. En 2019, il rencontre un collectif e´clectique, Walone, a` la palette de compe´tences tre`s comple`te. Qu’il s’agisse de photographie, re´alisation, stylisme ou de communication, ses membres savent tout faire. Le groupe et le rappeur collaborent sur la re´alisation d’un clip puis vont a` Rotterdam, ou` ils tournent les clips de « Lady D » et « 300E la plaquette ». Lors de ce voyage naissent des amitie´s et « LAF » rejoint le collectif. Les membres du collectif endossent aussito^t les ro^les de producteur, directeur artistique ou encore manager. A` la rentre´e 2020, de´sormais surentrai^ne´ et bien entoure´, La Fe`ve passe au next level en nous livrant l’EP KOLAF, en collaboration avec le beatmaker marseillais Kosei. Le projet rec¸oit des critiques extre^mement favorables et repre´sente un ve´ritable bond en avant dans les carrie`res respectives des deux artistes. Ils s’imposent non seulement en tant que rookies a` suivre de pre`s, mais surtout en porte-e´tendards d’une nouvelle « ge´ne´ » aux propositions uniques. Apre`s plusieurs featurings tre`s remarque´s courant 2021 (Captaine Roshi, Edge, Khali ou encore J9ueve), La Fe`ve annonce un retour fracassant avec le morceau « Mauvais Payeur », plus d’un an apre`s la sortie de KOLAF. Signe´e Demma, l’instrumentale, sombre et pesante, a` l’instar du visuel monochrome de sa cover, accompagne le rappeur toujours aussi pre´cis et tranchant. Le morceau entre dans le Top 200 Spotify. A` une heure ou` la musique se consomme vite, ou` le marche´ est sans cesse sature´ par quantite´s d’artistes, La Fe`ve nous montre qu’il prend le temps de peaufiner des morceaux de qualite´. Avec ce come-back La Fe`ve se positionne en petit prince du rap et nourrit e´norme´ment d’attentes. Ce dernier est enfin pre^t a` justifier le succe`s de KOLAF avec la mixtape ‘ERRR’. E´paule´ par ses beatmakers favoris, comme Kosei, Freakey, Lyele Gwap ou encore DoomX, La Fe`ve est plus polyvalent que jamais. Abondance de flows et gimmicks incisifs portent des textes qui de´peignent son quotidien et celui de ses proches sur ce 18 titres. Trap, argent et honneur sont les mai^tres mots. Sa nonchalance pose´e, propre au personnage, est toujours au rendez-vous mais La Fe`ve nous parai^t plein d’une ambition tempe´re´e par une appre´hension des changements qui vont de pair avec le succe`s : les faux amis et les trai^tres le guettent. En featuring sur cette mixtape, on retrouve S.Te´ban et Zamdane deux rappeurs de la nouvelle vague marseillaise, mais e´galement $ouley, figure respecte´e du milieu Soundcloud franc¸ais. L’anne´e 2021 a e´te´ riche en rencontres, nouvelles expe´riences et en sources d’inspiration gra^ce auxquelles l’artiste du 94 marquera cette fin d’anne´e avec un produit soigneusement travaille´. Autant dire que nous n’avons pas fini d’entendre parler de cette mixtape. Sans surprise, la mixtape de La Fe`ve a e´te´ un triomphe retentissant. Avec un disque d’or et trois singles d’or pour les certifications, ainsi qu’une tourne´e dans toute la Francophonie, il a laisse´ derrie`re lui son e´tiquette de de´butant pour rejoindre l’e´lite du rap. Les me´dias et me^me l’industrie de la mode se tournent de´sormais vers lui, reconnaissant l’impact inde´niable de son projet. Sortie en de´cembre 2021, la mixtape ERRR de La Fe`ve a su marquer les esprits de manie`re durable. Son succe`s ne fait que croi^tre au fil du temps, attirant continuellement de nouveaux auditeurs. Cette ascension fulgurante n’est pas le fruit du hasard ; elle est le re´sultat d’un talent brut et d’une passion ine´branlable pour l’art du rap. Apre`s deux ans d’absence, le retour de La Fe`ve va e^tre etre un raz-de-mare´e. Ses apparitions en featuring ont fait grand bruit, laissant pre´sager un avenir musical encore plus prometteur. Son habilete´ a` captiver son public est inde´niable, et son influence sur la sce`ne rap est devenue incontestable. Avec des statistiques solides et re´gulie`res a` son actif, La Fe`ve est devenu le chouchou du rap, un artiste qui rede´finit les normes et qui continuera certainement a` surprendre et a` inspirer ses fans.

Tarif : 29.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-05-17 à 19:30

Réservez votre billet ici

LE BIKINI Parc Technologique du Canal 31520 Ramonville St Agne 31