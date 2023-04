Visite du jardin La Feuillerie – Hainaut, 2 juin 2023, Celles.

Visite du jardin 2 – 4 juin La Feuillerie – Hainaut

Superbement intégré dans le paysage, entre le Mont Saint-Aubert près de Tournai et le Mont de l’Enclus près de Renaix, le parc de La Feuillerie a été reconnu Jardin remarquable en 2021 par ‘Parcs et Jardins de Wallonie’ . Cette reconnaissance fait suite à une harmonisation du parc historique, arboretum et jardin de collection botanique et totalise à ce jour plus de 2000 espèces et variétés.

C’est le fruit de la passion des propriétaires qui a permis d’obtenir un ensemble harmonieux alliant le charme d’autrefois avec des conceptions contemporaines.

Le parc romantique, typique de la première moitié du 19ème siècle est probablement l’œuvre de Louis Fuchs (1818 –1904), architecte paysagiste renommé, qui a conçu plusieurs parcs et jardins prestigieux en Belgique.

entrée 5€ par personne

Activité proposée :

• Visite guidée libre le samedi et dimanche de 14 h . à 17 h . Visite guidée environ 1 h . le samedi et le dimanche à 15 h .

La Feuillerie – Hainaut 1 Rue de la Feuillerie 7760 Celles Celles 7760 Hainaut Wallonie 0499 41 67 65 http://www.lafeuillerie.be Parc romantique à l’Anglaise de 1,5 ha aménager au 19ème (1840) comprenant de nombreux arbres remarquables. Depuis 1990, divers agrandissements portent la surface totale à 3,5 ha . Avec plus de 2000 arbres, arbustes, plantes vivaces, plantes indigènes, plantes aquatiques, rosiers, dont des collections de rhododendrons (plus de 400), hortensias, pommiers à fleurs etc., l’ensemble peut être considéré comme un véritable parc-jardin botanique.

