Conférence « Où est la Bruine? » à la Feuillée., 26 mars 2023, La Feuillée

2023-03-26 10:30:00 – 2023-03-26 19:30:00 La Feuillée

Finistère La Feuillée . Dimanche 26 Mars, si vous n’êtes pas à Sainte-Soline, alors RDV dès 10h à la salle polyvalente de La Feuillé pour un super événement organisé par l’association La Canopée des Salamandre :

Où est la Bruine ? Sécheresses et pénuries d’eau dans les Monts d’Arrée – Réfléchir vite en temps de dérèglement climatique.

Journée de conférences et d’ateliers autour de l’eau

Public concerné : tous les publics

Entrée Libre

Y’a du miam, un espace adéquat et surveillance pour les enfant⋅e⋅s, un fresque de l’eau, une librairie.

Bénévoles bienvenu·es pour aider aux crêpes, buvette, plonge : lacanopeedessalamandres@tutanota.com

Pour soutenir financièrement l’évènement :

https://www.helloasso.com/…/la-canopee…/formulaires/2 lacanopeedessalamandres@tutanota.com La Feuillée

