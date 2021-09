La Feuille blanche Auditorium Jean-Cayrou Rue Chrestias 31770 Colomiers, 18 décembre 2021, Colomiers.

La Feuille blanche

Auditorium Jean-Cayrou Rue Chrestias 31770 Colomiers, le samedi 18 décembre à 17:00

Et si la scène était un endroit vide offert à tous les jeux que dessinent les rêves ? Seule sur une grande feuille de papier blanc, Cécile Briand laisse libre cours à son imagination. Elle plie, froisse, trace des lignes, découpe et fabrique le personnage et le décor d’une histoire qui se construit peu à peu sous vos yeux. Cette silhouette devient alors un personnage à part entière. Jouant à cache-cache avec son double de papier, la comédienne fait naître des formes qui bougent, tournent et se transforment. Ici, tout est grandeur nature. Par le jeu des perspectives, des trappes et des effets de surprise, l’espace s’étire, la montagne se dresse, les vagues de l’océan s’agitent. Il est l’heure de partir en voyage… Conjuguant le dessin, la danse et la manipulation de matière, La Feuille blanche fait émerger dans l’espace un tableau vivant en mouvement. Conception, réalisation, interprétation : Cécile Briand Aide à la mise en scène et dramaturge : Olivia Burton * Dès 5 ans * Tarifs : 4 à 9€ • Réduit moins de 18 ans : 4€ • Tarif plein moins de 18 ans : 5€ • Adulte : 9€ (1 adulte accompagnant gratuit) * [RÉSERVATIONS](https://colomiers.festik.net/la-feuille-blanche/1) Horaires ——– 17h > 17h45 **Détails sur le lieu**: Auditorium Jean-Cayrou Rue Chrestias 31770 Colomiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T17:00:00 2021-12-18T17:45:00