La Fête Pop! Guiclan, 11 juin 2022, Guiclan.

La Fête Pop! Guiclan

2022-06-11 14:00:00 – 2022-06-12 01:00:00

Guiclan Finistère Guiclan

Une journée et une soirée festive pour tous, petits et grands, organisée par l’association Guiclan Autrement. L’idée est de renouer avec les grandes fêtes populaires d’antan en proposant des jeux à l’ancienne l’après midi et un repas puis un concert de musique en soirée.

La programmation est la suivante :

De 14h30 à 19h : Sur le terrain des sports Une enfilade de jeux et animations façon inter-quartiers: avec entre autres, Tir à l’arc, Tir à la corde, course en sacs, ballons mystère, bottes de 7 lieues. Cette après-midi sera animée par la fanfare « Fanfarnaüm » de Brest qui offrira 2 heures de spectacle avec une première prestation dès 15h.

Autour du terrain il sera proposé aux plus jeunes des animations comme les balades en poney, un escape game, un stand de maquillage, et même un coin lecture. Les plus anciens, mais aussi les jeunes (pourquoi pas !) pourront se mesurer aux jeux d’adresse : galoches, palets, pétanque, jeux en bois.

Dans la salle omnisports, un village d’exposants et de producteurs locaux proposera aux visiteurs de redécouvrir certains métiers (vannier, baratte, dentelle aux fuseaux, filage de laine…) ou des vieux tracteurs, des vieux outils, des voitures (Association Calandre et Torpédo). Les producteurs locaux de viande (Ferme du Combot, ….), des vendeurs de fromages de Savoie d’épicerie fine seront également présents. Sans oublier Loïc Martius champion de France de sculpture sur légumes qui fera part de son immense talent. Des associations engagées auprès d’enfants malades comme « Grain de Sel enfants malades de Bretagne » seront également présentes. Berry Framboisine présentera ses aquarelles, Marie France Cosnard et Façon Patoune exposeront leurs toiles et peintures. Présents encore de nombreux ateliers de sculpture sur ardoises, de travail du cuir…

Enfin le graffeur brestois SOKEN fera découvrir ses talents d’artiste de rue en « graffant » un pan de mur de la salle omnisports sur un thème évoquant le sport.

De 19h à 21h : Apéro et repas sous chapiteau. Au menu : salade de crudités du Pontigou, Carbonade/frites et dessert. Prix : 12€ (hors boissons).

Toute la journée : buvettes, crêpes et saucisses/frites ou Merguez/frites.

19h-1h matin : Soirée musicale avec les groupes :

– Philippe Piedfer : animera le repas en début de soirée avec ses belles reprises Rock/Folk des années 70/80

– HORIZONS : The Groupe Guiclanais qui monte qui monte…et ses propres compositions (Français)

– POP N’CO : Un zeste de rock, un soupçon de pop et un nuage de chanson française par le duo Nathalie et Rodolphe. Ambiance assurée.

– ZeF : Le groupe brestois souffle son Rock avec panache ! De Kravitz à Bowie en passant par Springsteen les covers de ce combo portent loin.

jacques.meudec@numericable.fr +33 6 74 08 92 73

Guiclan

dernière mise à jour : 2022-04-19 par