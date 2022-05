La Fête Perchée de Calvignac Calvignac, 19 août 2022, Calvignac.

La Fête Perchée de Calvignac Calvignac

2022-08-19 – 2022-08-19

Calvignac 46160 Calvignac

19 Août

21h00 : Théâtre – A partir de 6 ans

(Participation libre mais nécessaire)

Pour manger à la table des girafes il faut avoir un long cou – cie la bête a cornes – texte et mise en scène Jean Mayer

Léon et Gabriel, tous les deux morts depuis quelque temps, prennent toujours du plaisir à rendre visite à leurs vieux amis de l’EHPAD « Le Long Chemin ». C’est avec humour et dérision que tout cela se passe, Léon et Gabriel, anciens comédiens, médiocres dira Gabriel, tiennent à monter un spectacle pour la fête de l’EHPAD. En attendant d’hypothétiques répétitions, ils conversent…

samedi 20 août

19h00 : concert avec Sebastopol / une Touche d’Optimisme / Goulamas’k / B-side

sebastopol – One man band

Sébastopol est un bluesman atypique sur la scène hexagonale et internationale. Plus qu’un interprète, il prend le parti de partager sa passion en plongeant les spectateurs dans l’univers du blues originel où celui-ci était joué à même le bitume ou dans les clubs enfumés du Sud des États-Unis…

une touche d’optimisme – Chanson française

Une Touche d’Optimisme présente son nouveau spectacle “d’aussi loin que je me souvienne”. Alternant chansons festives et moments plus tendres, le groupe vous embarque dans un tourbillon d’émotion

goulamas’k – ska rock punk trad

Au frontière de différents styles, Goulamas’K revient avec un nouvel album « Luna Roja », fidèle à ses prédécesseurs : un ska punk bien envoyé aux envolées métal, une énergie brute et contagieuse, des chœurs rassembleurs, des textes engagés en occitan, catalan et français. Mais c’est aussi l’exploration de nouvelles sonorités…

b-side – mix

Du rock steady au hip hop en passant par la bass music, une sélecta résolument dancefloor

Dimanche 21 août

20h00 : concert avec Baldango / la Mal Coiffee / Bleu Métis

Baldango – musique nomade

Avec un violon, une guitare et deux voix, Baldango nous fait découvrir ou redécouvrir les musiques populaires du Monde qu’ils ont arrangées avec soin. Leur répertoire se promène de la cumbia à la musique des Balkans, du bluegrass au jazz manouche, des chansons françaises au blues…

la Mal coiffée – trad occitan

La Mal Coiffée, c’est quatre voix de femmes. Le chant rencontre la chair, reprend du souffle. La polyphonie pousse un coup de gueule !!! Avec sa polyphonie et ses percussions…

Bleu métis – pop-rock alternatif

bleu métis est un groupe de pop-rock moderne mais c’est avant tout un groupe de jeunes qui veulent faire la fête, et la fête ça se fait avec le public…c’est pourquoi, ils ont prêté serment de vous entraîner dans leur transe.

Venez prendre de la hauteur dans le village perchée de Calvignac et participez aux nombreuses animations prévues pour ce festival de musiques actuelles et de spectacles vivants !

Calvignac

