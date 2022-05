« La Fête orange »au Jardin partagé de Plounéour-Ménez. Plounéour-Ménez Plounéour-Ménez Catégories d’évènement: 29410

Plounéour-Ménez 29410 Plounéour-Ménez L’association « Les amis du jardin » et la Mairie de Plounéour Ménez organisent le « La Fête orange » au Jardin partagé de Plouneour-Menez. Des animations seront proposées tout au long de l’après midi : – Atelier pour les enfants et les adultes

– Visite en musique du jardin

– Exposition

– Partage de recettes surprenantes

– Buvette et crêpes Gratuit et ouvert à toutes et à tous

