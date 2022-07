La Fête Nationale du 14 juillet à Fécamp Fécamp, 14 juillet 2022, Fécamp.

La Fête Nationale du 14 juillet à Fécamp

Fécamp Seine-Maritime

2022-07-14 09:30:00 09:30:00 – 2022-07-14 23:30:00 23:30:00

Fécamp

Seine-Maritime

A Fécamp, le 14 juillet c’est aussi la fête dans les quartiers !

☀️ EN JOURNEE : ☀️

Cérémonie officielle, à 09h30 dans la cour de l’Hôtel de Ville

– 9h40 : cérémonie au mât de la Libération

– 10h00 : cortège vers la Place du Général de Gaulle

– 10h15 : cérémonie au monument aux morts

– 10h40 : retour vers la Mairie

Des animations dans les quartiers de 14h00 à 18h00 :

– le terrain du Précieux Sang : structures gonflables pour tous les âges, divers ateliers créatifs et de maquillage et un stand buvette.

– le terrain de jeux du parc de la Rivière: structures gonflables pour tous les âges, divers ateliers créatifs et de sculptures en ballons et un stand buvette.

– le plateau Saint-Jacques : structure gonflable pour les 3 à 14 ans, qui permettra aux enfants d’effectuer des sauts, grimper des obstacles et glisser sur le toboggan. Un atelier créatif animera l’aire de jeux et un stand buvette sera sur place.

EN SOIREE

Front de mer – scène ouverte, « Swing me baby ! » de 21h00 à 22h30

Un bal esprit swing, mené par le groupe Manouche Project. Ces musiciens authentiques inviteront les spectateurs à s’immerger en musique dans le Paris « canaille » des années 1910 à 1950 pour les faire swinguer au rythme du jazz et de la musique de bal.

Feu d’artifice tiré depuis le front de mer à la tombée de la nuit vers 22h30 – 23h00 depuis le front de mer.

Toutes les activités proposées par la Ville de Fécamp sont gratuites.

Fécamp

dernière mise à jour : 2022-07-06 par