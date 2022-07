La Fête Nationale à Salin de Giraud Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

La Fête Nationale à Salin de Giraud Arles, 13 juillet 2022

Bouches-du-Rhône Au programme :



Du mercredi 13 juillet au samedi 16 juillet : fête foraine

Mercredi 13 juillet de 19h30 à 22h15 : Tonino Flamenco

