La fête nationale à La Bussière

Vendredi 14 juillet, 08h30

De nombreuses animations sont organisées à La Bussière dans le cadre de la fête nationale de 8 h 30 à 17 h 30. Toutes les activités sont gratuites.

Au programme :
concours de boules à partir de 8h30 au stade H.de Chasseval ;
concours de pêche enfant, organisé par La Gaule Bussièroise de 9h00 à 11h30, à l'étang des Epinettes.
Jeux pour les enfants à 15h00 au stade H. de Chasseval.
Coinchée, à 15h00 organisée par la Belle époque au stade H. de Chasseval.
Chasse au trésor, à 16h30 départ du stade H.de Chasseval.
Tirage de la loterie et vin d'honneur, à 17h30 au stade H. de Chasseval

Rue de Lyon, La bussiere

