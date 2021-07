Beaugency Usine AGORA Beaugency, Loiret La Fête Nationale à Beaugency Usine AGORA Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

du mardi 13 juillet au mercredi 14 juillet à Usine AGORA

Afin d’animer toute la ville, les festivités estivales se déploient cette année dans tous les quartiers de la ville. La fête nationale, organisée par le Comité des Fêtes sera célébrée à l’Agora. Zoom sur le programme de ce 14 juillet : – mardi 13 juillet, à 21h, traditionnel bal populaire sur l’esplanade de l’Agora – mercredi 14 juillet, de 8h à 18h, grande brocante vide-grenier installée en extérieur. Il est encore temps de s’inscrire ! Pour ce faire, il suffit de réserver un emplacement via le lien : [https://www.chakiri-beaugency.com/la-brocante/](https://www.chakiri-beaugency.com/la-brocante/) – mercredi 14 juillet, à 11h, concert de l’Harmonie de la Société musicale de Beaugency sur le thème des musiques de films. Restauration sur place, assurée par le Comité des Fêtes.

